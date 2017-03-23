Нет, не вправе. Есть два варианта, как принять новичка.

Первый вариант — ввести должность в штатное расписание на время приема-передачи дел (раздел 1 Указаний, утв. постановлением Госкомстата России от 05.01.04 № 1).

Компания вправе изменять штатку, когда это необходимо (письмо Роструда от 22.03.12 № 428-6-1). Чтобы ввести временную должность, надо издать приказ, а к нему приложить новое штатное расписание. На временную должность надо принять нового сотрудника. А когда прежний менеджер уволится, переведите новичка на постоянную должность. В свою очередь временную должность исключите из штатного расписания.

Второй вариант — заключить гражданско-правовой договор на время, пока новичок будет принимать дела. А когда менеджер уволится, заключите трудовой договор.