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23 марта 43 просмотра

В конце апреля увольняется менеджер. На его место берут новичка. Но, чтобы работник успел принять дела, хотят взять его за неделю до увольнения. Вправе ли два сотрудника занимать одну штатную единицу?

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отвечает:

Нет, не вправе. Есть два варианта, как принять новичка.

Первый вариант — ввести должность в штатное расписание на время приема-передачи дел (раздел 1 Указаний, утв. постановлением Госкомстата России от 05.01.04 № 1).

Компания вправе изменять штатку, когда это необходимо (письмо Роструда от 22.03.12 № 428-6-1). Чтобы ввести временную должность, надо издать приказ, а к нему приложить новое штатное расписание. На временную должность надо принять нового сотрудника. А когда прежний менеджер уволится, переведите новичка на постоянную должность. В свою очередь временную должность исключите из штатного расписания.

Второй вариант — заключить гражданско-правовой договор на время, пока новичок будет принимать дела. А когда менеджер уволится, заключите трудовой договор.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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