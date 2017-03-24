В разделе 2 надо заполнить отдельные блоки строк 100–140 на каждую дату выдачи отпускных.

НДФЛ с отпускных компания вправе перечислить в последний день месяца, в котором выдала эти суммы (п. 6 ст. 226 НК РФ). Поэтому по всем выплатам даты в строке 120 будут одинаковые. Но дата получения дохода по отпускным и дата удержания налога в строках 100 и 110 — это день выплаты. Эти даты отличаются. Поэтому надо заполнить строки 100–140 несколько раз.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>