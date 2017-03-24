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Одной проблемой с НДС стало меньше

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24 марта 113 просмотров

Компания выдает отпускные несколько раз за месяц. НДФЛ со всех отпускных платит 31-го числа. Как заполнить раздел 2?

отвечает:

В разделе 2 надо заполнить отдельные блоки строк 100–140 на каждую дату выдачи отпускных.

НДФЛ с отпускных компания вправе перечислить в последний день месяца, в котором выдала эти суммы (п. 6 ст. 226 НК РФ). Поэтому по всем выплатам даты в строке 120 будут одинаковые. Но дата получения дохода по отпускным и дата удержания налога в строках 100 и 110 — это день выплаты. Эти даты отличаются. Поэтому надо заполнить строки 100–140 несколько раз.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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