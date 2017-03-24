Компания заключила договор в условных единицах. 1 у.е. равна 1 доллару США. 5 февраля отгрузили товар на сумму 100 тыс. у.е. по одному курсу. 12 февраля контрагент перечислил деньги в рублях по другому курсу. В итоге фирма получила больше на 265 350 рублей. Надо ли начислить НДС с этой разницы?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не надо.
Если цена в договоре выражена в у.е., то поставщик определяет налоговую базу на день отгрузки. При последующей оплате база не корректируется (п. 4 ст. 153 НК РФ).
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