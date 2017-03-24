Нет, не надо.

Если цена в договоре выражена в у.е., то поставщик определяет налоговую базу на день отгрузки. При последующей оплате база не корректируется (п. 4 ст. 153 НК РФ).

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