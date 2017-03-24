Нет, не надо.
Если цена в договоре выражена в у.е., то поставщик определяет налоговую базу на день отгрузки. При последующей оплате база не корректируется (п. 4 ст. 153 НК РФ).
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В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не надо.
Если цена в договоре выражена в у.е., то поставщик определяет налоговую базу на день отгрузки. При последующей оплате база не корректируется (п. 4 ст. 153 НК РФ).
Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>
За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.
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