В прошлом году компания купила планшет. Он стоил больше 40 000 рублей, поэтому учли его как основное средство. Недавно сотрудник его случайно разбил. Фирма обратились в сервисный центр, чтобы отремонтировать технику. Но выяснили, что стоимость ремонта почти равна цене нового устройства. Поэтому решили списать актив. Восстанавливать ли НДС?
Формы по теме
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
В этом случае налог необходимо восстановить, так как компания не реализует актив и не передает безвозмездно. То есть не использует в операциях, облагаемых НДС. А значит, организация должна восстановить налог, ранее принятый к вычету. Аналогичные выводы изложены в письме Минфина России от 21.01.16 № 03-03-06/1/1997.