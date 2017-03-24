Нет, не вправе.
Пункт 1.1 статьи 172 НК РФ дает право заявить вычеты по приобретенным товарам, работам, услугам, имущественным правам, которые приняты на учет в истекшем квартале. Но в кодексе нет аналогичных правил в отношении вычетов с перечисленных авансовых платежей. Вычет с авансов, перечисленных в счет предстоящих отгрузок, покупатель заявляет на основании счетов-фактур продавца и других документов (п. 9 ст. 172 НК РФ). А значит, это право возникает на дату, когда покупатель получил счет-фактуру. Другое дело, что инспекторы не всегда могут проверить эту дату. Ведь налогоплательщики не ведут журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, в которых фиксируется дата получения и выставления счета-фактуры. Исключение сделано только для посреднических операций.