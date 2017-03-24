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24 марта 24 просмотра

Покупатель вправе заявить вычет в прошедшем квартале, если принял товары к учету в этом периоде, а получил счет-фактуру в следующем квартале, но до даты сдачи декларации. Об этом сказано в пункте 1.1 статьи 172 НК РФ. Однако из этой нормы не ясно, может ли покупатель в прошедшем квартале заявить вычет с перечисленных авансов. Например, вправе ли покупатель заявить вычет в марте, если в этом месяце перечислил аванс, а счет-фактуру получил в апреле?

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отвечает:

Нет, не вправе. 

Пункт 1.1 статьи 172 НК РФ дает право заявить вычеты по приобретенным товарам, работам, услугам, имущественным правам, которые приняты на учет в истекшем квартале. Но в кодексе нет аналогичных правил в отношении вычетов с перечисленных авансовых платежей. Вычет с авансов, перечисленных в счет предстоящих отгрузок, покупатель заявляет на основании счетов-фактур продавца и других документов (п. 9 ст. 172 НК РФ). А значит, это право возникает на дату, когда покупатель получил счет-фактуру. Другое дело, что инспекторы не всегда могут проверить эту дату. Ведь налогоплательщики не ведут журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, в которых фиксируется дата получения и выставления счета-фактуры. Исключение сделано только для посреднических операций.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
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За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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