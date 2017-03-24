Форму СЗВ-М надо сдавать в отделение ПФР по месту учета страхователя, то есть компании или предпринимателя.

Если компания имеет обособленные подразделения, то есть особенности. Подразделение сдает СЗВ-М на сотрудников в свое отделение фонда, если одновременно отвечает следующим критериям:

имеет отдельный баланс;

имеет отдельный расчетный счет;

само начисляет вознаграждения сотрудникам.

В отчете записывают КПП подразделения. Если же у подразделения нет счета или баланса или же зарплату начисляют в головном офисе, то данные о сотрудниках обособленного офиса включают в общий отчет компании.