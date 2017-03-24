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Перемены в работе, которые готовят чиновники и законодатели

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24 марта 39 просмотров

Компания выдает зарплату из кассы в течение трех дней. Например, за январь с 6 по 8 февраля. 6-го числа получили в банке деньги на зарплату и перечислили НДФЛ со всей суммы. Но часть зарплаты фирма выдала 6-го числа, другую часть — 7-го числа и оставшуюся — 8-го числа. Как заполнить раздел 2?

отвечает:

Отразите в строке 110 — 6.02.2016, а в строке 120 — следующий день.

Дата получения зарплаты за январь — 31 января. Эту дату компания заполняет в строке 100 раздела 2. Удержать налог надо на дату фактической выдачи дохода. Работники получали деньги в течение трех дней. То есть удерживать налог необходимо на каждую дату. В то же время из зарплатной ведомости не видно, в какой день и какую сумму работники получили. Поэтому в строке 110 можно записать дату удержания НДФЛ — 6 февраля, то есть первый день выдачи зарплаты. А срок перечисления налога в строке 120 — 7 февраля.

Если отразить в строке 110 даты удержания налога — 7 и 8 февраля, инспекторы могут посчитать, что часть перечисленного НДФЛ — это не налог. Ведь компания всю сумму заплатила в бюджет 6 февраля.

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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