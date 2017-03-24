Отразите в строке 110 — 6.02.2016, а в строке 120 — следующий день.

Дата получения зарплаты за январь — 31 января. Эту дату компания заполняет в строке 100 раздела 2. Удержать налог надо на дату фактической выдачи дохода. Работники получали деньги в течение трех дней. То есть удерживать налог необходимо на каждую дату. В то же время из зарплатной ведомости не видно, в какой день и какую сумму работники получили. Поэтому в строке 110 можно записать дату удержания НДФЛ — 6 февраля, то есть первый день выдачи зарплаты. А срок перечисления налога в строке 120 — 7 февраля.

Если отразить в строке 110 даты удержания налога — 7 и 8 февраля, инспекторы могут посчитать, что часть перечисленного НДФЛ — это не налог. Ведь компания всю сумму заплатила в бюджет 6 февраля.