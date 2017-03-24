Безопаснее подать расчет.

Фактически в течение квартала сотрудники не получили деньги, но по кодексу у них возник доход. Ведь дата получения дохода в виде зарплаты — последний день месяца, за который она начислена (п. 2 ст. 223 НК РФ). Значит, доходы безопаснее отразить в расчете 6-НДФЛ.

Начисленную зарплату покажите в строке 020, исчисленный налог — в строке 040. В строке 060 запишите количество работников, которым начислили зарплату. Налог с зарплаты компания удержит только в момент выплаты, поэтому в строке 070 и остальных строках раздела 1 поставьте 0.

В разделе 2 операцию надо показывать в момент завершения, то есть когда компания выдала зарплату и удержала налог. Вы еще не выплатили деньги и не удержали НДФЛ. Но сдать расчет без раздела 2 не получится. Поэтому заполните в нем три блока строк 100–140. В строке 100 запишите последний день каждого месяца, в котором начисляли зарплату. В строке 110 можно поставить эту же дату, в строке 120 — следующий день. А в строках 130 и 140 заполните нули.