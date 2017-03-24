Наши сайты
3 месяца подписки в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

Перемены в работе, которые готовят чиновники и законодатели

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7
24 марта 27 просмотров

В компании работает сотрудник из Казахстана. На конец 2016 года он был нерезидентом. Фирма поставила в 2-НДФЛ статус 1, так как удерживала НДФЛ по ставке 13 процентов. Уточнять ли справку?

отвечает:

Безопаснее уточнить.

За иностранцев из Казахстана компания платит НДФЛ по ставке 13 процентов как за резидентов РФ. Такая ставка установлена Договором о ЕАЭС.

В справках 2-НДФЛ компания определяет статус налогоплательщика на основании кодекса. То есть, если иностранец пробыл в РФ не менее 183 календарных дней, ставьте статус 1, если 182 дня и меньше — статус 2. Это правило распространяется и на работников из стран ЕАЭС (письмо ФНС России от 15.03.16 № БС-4-11/4272@).

Ошибка не влияет на расчет налога. Но есть риск, что инспекторы посчитают сведения недостоверными и оштрафуют на 500 рублей (ст. 126.1 НК РФ). В уточненке поставьте номер исходной справки, а дату запишите новую. В поле «Номер корректировки» поставьте код 01. Затем измените статус иностранца. А остальные сведения оставьте без изменений.

2-НДФЛ за 2016 год: бланк, образец, порядок заполнения

Как избежать путаницы с новыми кодами в справках 2 НДФЛ

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Какие займы выдает ваша компания?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.