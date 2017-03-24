Безопаснее уточнить.

За иностранцев из Казахстана компания платит НДФЛ по ставке 13 процентов как за резидентов РФ. Такая ставка установлена Договором о ЕАЭС.

В справках 2-НДФЛ компания определяет статус налогоплательщика на основании кодекса. То есть, если иностранец пробыл в РФ не менее 183 календарных дней, ставьте статус 1, если 182 дня и меньше — статус 2. Это правило распространяется и на работников из стран ЕАЭС (письмо ФНС России от 15.03.16 № БС-4-11/4272@).

Ошибка не влияет на расчет налога. Но есть риск, что инспекторы посчитают сведения недостоверными и оштрафуют на 500 рублей (ст. 126.1 НК РФ). В уточненке поставьте номер исходной справки, а дату запишите новую. В поле «Номер корректировки» поставьте код 01. Затем измените статус иностранца. А остальные сведения оставьте без изменений.