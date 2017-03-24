Безопаснее заполнить.

Продажа валюты не относится к реализации товара (подп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ). Поэтому не облагается НДС (п. 2 ст. 146 НК РФ). А для необлагаемых операций предназначен раздел 7 декларации.

В графе 1 запишите код 1010801 (приложение 1 к Порядку, утв. приказом ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@). В графе 2 — всю сумму в рублях, которую получили от продажи валюты. В графах 3 и 4 поставьте прочерки.

Если сдать декларацию без радела 7, инспекторы могут оштрафовать компанию на 200 рублей. Основание — организация не представила сведения, необходимые для налогового контроля (ст. 126 НК РФ). В столичном управлении считают штраф законным (письмо УФНС России по г. Москве от 29.02.16 № 24–15/019268). А практика пока не сложилась.