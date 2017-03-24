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24 марта 21 просмотр

Компания заключила договор с иностранным контрагентом. Он оплатил поставку в евро. Фирма обменяла валюту на рубли. Из-за разниц в курсах получила прибыль от продажи валюты. Заполнять ли раздел 7 декларации по НДС?

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отвечает:

Безопаснее заполнить.

Продажа валюты не относится к реализации товара (подп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ). Поэтому не облагается НДС (п. 2 ст. 146 НК РФ). А для необлагаемых операций предназначен раздел 7 декларации.

В графе 1 запишите код 1010801 (приложение 1 к Порядку, утв. приказом ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@). В графе 2 — всю сумму в рублях, которую получили от продажи валюты. В графах 3 и 4 поставьте прочерки.

Если сдать декларацию без радела 7, инспекторы могут оштрафовать компанию на 200 рублей. Основание — организация не представила сведения, необходимые для налогового контроля (ст. 126 НК РФ). В столичном управлении считают штраф законным (письмо УФНС России по г. Москве от 29.02.16 № 24–15/019268). А практика пока не сложилась.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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