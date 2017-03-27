Отчет СЗВ-М нужно сдать в территориальное отделение ПФР по местонахождению каждого подразделения, если одновременно выполняются два условия:
- у подразделения есть отдельный счет в банке;
- подразделение начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц.
Если эти условия не соблюдаются, то по всем сотрудникам, в том числе работающим в подразделении, отчет сдает головное подразделение по месту своего учета.
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