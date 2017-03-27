Наши сайты
3 месяца подписки в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

Экстренные меры на случай, если от вас требуют заплатить старые взносы

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7
27 марта 25 просмотров

Надо ли сообщать в ПФР о создании подразделения?

Формы по теме

отвечает:

Нет, никакого заявления о постановке на учет в ПФР обособленного подразделения подавать не надо.

С 1 января 2017 года у компаний появилась новая обязанность. Они должны в течение месяца сообщить в ИФНС по месту своего учета о том, что наделили обособленное подразделение полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физлиц (подп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ). А налоговики уже передадут эти данные в ПФР по местонахождению подразделения.

Это правило только для подразделений на территории РФ, которые компания наделяет указанными полномочиями после 1 января 2017 года.

По старым подразделениям, которые платили работникам зарплату до 1 января 2017 года, ничего не изменилось. Подавать по ним сообщение не надо.

Постановку на учет ПФР подтверждает электронно. Получать бумажный документ не обязательно.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Когда вы планируете сдать расчет по страховым взносам за I квартал?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.