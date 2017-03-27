Нет, никакого заявления о постановке на учет в ПФР обособленного подразделения подавать не надо.

С 1 января 2017 года у компаний появилась новая обязанность. Они должны в течение месяца сообщить в ИФНС по месту своего учета о том, что наделили обособленное подразделение полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физлиц (подп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ). А налоговики уже передадут эти данные в ПФР по местонахождению подразделения.

Это правило только для подразделений на территории РФ, которые компания наделяет указанными полномочиями после 1 января 2017 года.

По старым подразделениям, которые платили работникам зарплату до 1 января 2017 года, ничего не изменилось. Подавать по ним сообщение не надо.

Постановку на учет ПФР подтверждает электронно. Получать бумажный документ не обязательно.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>