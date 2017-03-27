Нет, не вправе.

Отказаться от ЕНВД можно только с 1 января следующего года (п. 1 ст. 346.28 НК РФ). Уйти с вмененки досрочно предприниматель вправе только в двух случаях: он перестает заниматься бизнесом на ЕНВД или нарушил условия для применения спецрежима. Например, средняя численность сотрудников превысила 100 человек (п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ). Перейти с вмененки на патент по той же деятельности в середине года кодекс не разрешает.

Чтобы перейти на патент с 1 января, бизнесмен должен не позднее 10 рабочих дней до начала применения спецрежима подать заявление по форме 26.5–1 (утв. приказом ФНС России от 18.11.14 № ММВ-7-3/589@). То есть крайний срок — 19 декабря 2016 года. Затем нужно сняться с учета как налогоплательщик ЕНВД. Для этого надо в течение пяти рабочих дней января 2018 года подать заявление по форме ЕНВД-4 (утв. приказом ФНС России от 11.12.12 № ММВ-7-6/941@).