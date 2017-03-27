Не надо регистрировать подразделение. Налог надо платить в областную инспекцию.

Компания регистрирует обособленное подразделение, если создает рабочие места вне головного офиса (п. 2 ст. 11 НК РФ). Здание находится в Московской области, то есть на территории другой инспекции. Но стационарные рабочие места в здании компания не создает. Значит, сообщать о подразделении не требуется.

Что касается налога на имущество, надо платить его по местонахождению офиса. То есть в инспекцию Московской области. Налоговики сами поставят компанию на учет на основании информации из Росреестра. Отделение Росреестра сообщит о том, что фирма стала собственником здания в течение 10 рабочих дней с момента оформления свидетельства (п. 5 ст. 83 НК РФ).

В течение пяти рабочих дней инспекторы поставят компанию на учет (п. 8 приложения к приказу Минфина России от 05.11.09 № 114н). В этот же срок инспекция вышлет компании уведомление о постановке на учет (утв. приказом ФНС России от 11.08.11 № ЯК-7-6/488@).