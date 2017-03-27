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Как расшифровать «письмо счастья» из ПФР

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№7
27 марта 22 просмотра

Компания зарегистрирована в Москве. Купила здание в Московской области. Ее сотрудники не будут сидеть в нем. Планируют сразу же сдать здание в аренду. Регистрировать ли обособленное подразделение в области? Куда платить налог на имущество за это здание?

отвечает:

Не надо регистрировать подразделение. Налог надо платить в областную инспекцию.

Компания регистрирует обособленное подразделение, если создает рабочие места вне головного офиса (п. 2 ст. 11 НК РФ). Здание находится в Московской области, то есть на территории другой инспекции. Но стационарные рабочие места в здании компания не создает. Значит, сообщать о подразделении не требуется.

Что касается налога на имущество, надо платить его по местонахождению офиса. То есть в инспекцию Московской области. Налоговики сами поставят компанию на учет на основании информации из Росреестра. Отделение Росреестра сообщит о том, что фирма стала собственником здания в течение 10 рабочих дней с момента оформления свидетельства (п. 5 ст. 83 НК РФ).

В течение пяти рабочих дней инспекторы поставят компанию на учет (п. 8 приложения к приказу Минфина России от 05.11.09 № 114н). В этот же срок инспекция вышлет компании уведомление о постановке на учет (утв. приказом ФНС России от 11.08.11 № ЯК-7-6/488@).

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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