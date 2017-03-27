Нет, отражать выплаты не нужно.

Компания начисляет и включает в расходы проценты по полученным займам ежемесячно — в последний день месяца (п. 8 ст. 272 НК РФ).

Что касается НДФЛ, то даты получения дохода компания определяет на основании статьи 223 НК РФ. Кодекс не устанавливает специальных правил для доходов в виде процентов, которые заемщик должен заплатить «физику». А значит, доход возникнет на дату выплаты денег. На эту же дату компания должна удержать НДФЛ (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, письмо Минфина России от 06.10.15 № 03-04-06/57058).

В данном случае фирма выплатит проценты только в 2018 году. Значит, компания включит их в расчет 6-НДФЛ за 2018 год. С выплаченных процентов компания удержит налог, поэтому подавать справку 2-НДФЛ с признаком 2 не потребуется.