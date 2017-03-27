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Для вычета НДС по услугам почты кассовый чек не годится

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27 марта 49 просмотров

В январе компания получила от учредителя заем под 5 процентов годовых. Отдаст долг вместе с процентами в декабре 2018 года. Отражать ли начисленные проценты в 6-НДФЛ за первый квартал и сообщать по итогам года о неудержанном налоге?

отвечает:

Нет, отражать выплаты не нужно.

Компания начисляет и включает в расходы проценты по полученным займам ежемесячно — в последний день месяца (п. 8 ст. 272 НК РФ).

Что касается НДФЛ, то даты получения дохода компания определяет на основании статьи 223 НК РФ. Кодекс не устанавливает специальных правил для доходов в виде процентов, которые заемщик должен заплатить «физику». А значит, доход возникнет на дату выплаты денег. На эту же дату компания должна удержать НДФЛ (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, письмо Минфина России от 06.10.15 № 03-04-06/57058).

В данном случае фирма выплатит проценты только в 2018 году. Значит, компания включит их в расчет 6-НДФЛ за 2018 год. С выплаченных процентов компания удержит налог, поэтому подавать справку 2-НДФЛ с признаком 2 не потребуется.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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