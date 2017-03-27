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27 марта 38 просмотров

С марта 2016 года в компании работает сотрудница по совместительству. До 2016 она также подрабатывала еще в одной компании. В этом году в апреле работница заболела. Вправе ли фирма оплатить пособие по больничному?

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отвечает:

Вправе, только если сотрудница подтвердит, что не получала пособие на основном месте работы.

Сотрудница, которая на дату болезни работает в двух компаниях и там же работала в 2015 и 2016 годах, вправе получить пособие у двух работодателей (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Но в данном случае эти условия не выполняются.

Во-первых, сотрудница работает по совместительству с марта 2016 года, то есть только в одном году из двух лет. Во-вторых, она была занята также и у другого работодателя по совместительству. Если в течение двух прошлых лет сотрудница была занята у другого работодателя, то она получает пособие только в одной компании, которую сама выберет,-либо по основному месту, либо по совместительству (ч. 2.1 ст. 13 закона № 255-ФЗ).

Тот работодатель, кто назначает пособие, считает его из всего заработка за два предшествующих календарных года (ч. 2.1 ст. 13, ч. 1 ст. 14 закона № 255-ФЗ). То есть и с основной работы, и с совместительства. Так считают и судьи (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.02.16 № А56-20934/2015).

Если сотрудница решила получать пособие в вашей компании, она должна представить больничный листок, справку о сумме заработка с основного места работы и справку о том, что работодатель по основному месту не назначал пособие (ч. 5, 5.1 ст. 13 закона № 255-ФЗ).

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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