Списывать расходы рискованно.

Чиновники считают, что бесплатные парковки возле офисов и магазинов относятся к объектам внешнего благоустройства (письмо Минфина России от 01.04.16 № 03-03-06/1/18575). А их компании амортизировать не вправе (подп. 4 п. 2 ст. 256 НК РФ).

У компании есть шансы защитить расходы. Для этого подготовьте документы, которые доказывают производственную направленность затрат. К примеру, служебную записку маркетинговой службы о том, что летом покупатели часто приезжают на велосипедах и жалуются, что их негде припарковать. В записке можно рассчитать выручку, которую компания теряет. Также издайте приказ о покупке велопарковки.

Не исключено, что даже приказ и служебная записка не убедят инспекторов. Тогда можно защитить расходы в суде. Компании на практике используют такие аргументы: парковка улучшает внешний вид территории, благоприятно сказывается на имидже компании, способствует увеличению числа клиентов и прибыли. Кроме того, парковка необходима сотрудникам, которые добираются на работу на велосипедах. Судьи поддерживают такие аргументы (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 07.12.10 № КА-А40/14778–10).