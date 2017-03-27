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О вычетах по НДФЛ, ошибках в декларации по НДС и расходах

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27 марта 15 просмотров

Компания установила рядом с магазином велопарковку с навесом и лавочкой. Она стоит 319 тыс. рублей. Парковкой будут бесплатно пользоваться сотрудники и покупатели. Можно ли амортизировать такую покупку без споров с инспекторами?

отвечает:

Списывать расходы рискованно.

Чиновники считают, что бесплатные парковки возле офисов и магазинов относятся к объектам внешнего благоустройства (письмо Минфина России от 01.04.16 № 03-03-06/1/18575). А их компании амортизировать не вправе (подп. 4 п. 2 ст. 256 НК РФ).

У компании есть шансы защитить расходы. Для этого подготовьте документы, которые доказывают производственную направленность затрат. К примеру, служебную записку маркетинговой службы о том, что летом покупатели часто приезжают на велосипедах и жалуются, что их негде припарковать. В записке можно рассчитать выручку, которую компания теряет. Также издайте приказ о покупке велопарковки.

Не исключено, что даже приказ и служебная записка не убедят инспекторов. Тогда можно защитить расходы в суде. Компании на практике используют такие аргументы: парковка улучшает внешний вид территории, благоприятно сказывается на имидже компании, способствует увеличению числа клиентов и прибыли. Кроме того, парковка необходима сотрудникам, которые добираются на работу на велосипедах. Судьи поддерживают такие аргументы (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 07.12.10 № КА-А40/14778–10).

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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