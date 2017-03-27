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27 марта 58 просмотров

За прошлый год фирма распределила дивиденды, но еще не выплатила их. В свою очередь участник взял в январе заем в компании. Поэтому компания планирует зачесть заем в счет долга по дивидендам. Удерживать ли НДФЛ, если фирма фактически не будет перечислять деньги?

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отвечает:

Удерживать и перечислять НДФЛ с дивидендов не надо.

Если «физик» получает дивиденды от российской компании, она признается налоговым агентом (п. 2 ст. 214 НК РФ). То есть обязана исчислить налог (п. 1 ст. 226 НК РФ). Компания удерживает его при выплате дохода (п. 4 ст. 226 НК РФ).

Учредитель получит доход на дату, когда фирма подпишет соглашение о зачете (подп. 4 п. 1 ст. 223 НК РФ). Но раз компания не перечислит участнику деньги, то не должна удерживать НДФЛ. Так же считают и налоговики (письмо ФНС России от 24.03.16 № БС-4-11/5110@).

Если фирма до конца года не будет выплачивать участнику других денежных доходов, достаточно письменно известить инспекцию и «физика» о сумме дохода и невозможности удержать налог (п. 5 ст. 226 НК РФ). Это надо сделать не позднее 1 марта 2018 года.

Кроме того, доходы надо будет показать в расчете 6-НДФЛ за период, в котором фирма подпишет соглашение о зачете. Доход надо отразить в строке 020. В строке 040 показывают исчисленный НДФЛ. А если компания не удержит налог до конца года, то отражают его сумму в строке 080.

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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