Удерживать и перечислять НДФЛ с дивидендов не надо.

Если «физик» получает дивиденды от российской компании, она признается налоговым агентом (п. 2 ст. 214 НК РФ). То есть обязана исчислить налог (п. 1 ст. 226 НК РФ). Компания удерживает его при выплате дохода (п. 4 ст. 226 НК РФ).

Учредитель получит доход на дату, когда фирма подпишет соглашение о зачете (подп. 4 п. 1 ст. 223 НК РФ). Но раз компания не перечислит участнику деньги, то не должна удерживать НДФЛ. Так же считают и налоговики (письмо ФНС России от 24.03.16 № БС-4-11/5110@).

Если фирма до конца года не будет выплачивать участнику других денежных доходов, достаточно письменно известить инспекцию и «физика» о сумме дохода и невозможности удержать налог (п. 5 ст. 226 НК РФ). Это надо сделать не позднее 1 марта 2018 года.

Кроме того, доходы надо будет показать в расчете 6-НДФЛ за период, в котором фирма подпишет соглашение о зачете. Доход надо отразить в строке 020. В строке 040 показывают исчисленный НДФЛ. А если компания не удержит налог до конца года, то отражают его сумму в строке 080.