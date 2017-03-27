Надо заплатить 2500 рублей.

В общих правилах о командировках записан особый порядок только на случай, если работник едет за границу. Например, суточные за день выезда за пределы РФ надо выплатить работнику по нормам, установленным для другого государства. Если работник возвращается, то за день пересечения границы суточные платят по нормам для России (п. 18 Положения, утв.постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749).

Поездка работника из Санкт-Петербурга в Москву — это командировка по России. Для таких поездок нет особых правил. Компания может сама определить порядок расчета в коллективном договоре или во внутреннем положении (ч. 4 ст. 168 ТК РФ). Если в положении по командировкам не сказано, как считать суточные за день возврата, заплатите за каждый день поездки 2500 рублей.

Выплаты, превышающие 700 рублей в день, облагаются НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ, письма ФНС от 15.03.16 № ОА-4-17/4241@, Минфина от 21.01.16 № 03-04-06/2002). Налог надо исчислить на последний день месяца, в котором руководитель утвердил авансовый отчет (подп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ). А удержать с ближайшей денежной выплаты. Например, с зарплаты за апрель.