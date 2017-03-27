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27 марта 55 просмотров

Отправили сотрудника в командировку в Москву на три дня. В положении о командировках установлен разный размер суточных: для Москвы — 2500 рублей, для других городов — 700 рублей. Какую сумму заплатить работнику в день приезда?

отвечает:

Надо заплатить 2500 рублей.

В общих правилах о командировках записан особый порядок только на случай, если работник едет за границу. Например, суточные за день выезда за пределы РФ надо выплатить работнику по нормам, установленным для другого государства. Если работник возвращается, то за день пересечения границы суточные платят по нормам для России (п. 18 Положения, утв.постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749).

Поездка работника из Санкт-Петербурга в Москву — это командировка по России. Для таких поездок нет особых правил. Компания может сама определить порядок расчета в коллективном договоре или во внутреннем положении (ч. 4 ст. 168 ТК РФ). Если в  положении по командировкам не сказано, как считать суточные за день возврата, заплатите за каждый день поездки 2500 рублей.

Выплаты, превышающие 700 рублей в день, облагаются НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ, письма ФНС от 15.03.16 № ОА-4-17/4241@, Минфина от 21.01.16 № 03-04-06/2002). Налог надо исчислить на последний день месяца, в котором руководитель утвердил авансовый отчет (подп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ). А удержать с ближайшей денежной выплаты. Например, с зарплаты за апрель.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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