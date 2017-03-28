Нет, переносить взносы на счет 68 не нужно. Отражайте их, как и раньше, на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» по видам взносов (на отдельных субсчетах к счету 69).

Несмотря на то что контроль над взносами с этого года передали налоговикам, взносы налогами не стали.

В статье 8 НК РФ помимо понятий налога и сбора есть самостоятельное понятие «страховые взносы». В перечне налогов и сборов страховых взносов нет (ст. 13–15 НК РФ).

С 1 января 2017 года кодекс дополнили новыми главами 2.1 «Страховые взносы в Российской Федерации» и 34 «Страховые взносы». Таким образом, страховые взносы сохранили свою суть. Это — источник финансового обеспечения прав застрахованных лиц в области обязательного социального страхования.

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для того, чтобы обобщать информацию о расчетах с бюджетами по налогам и сборам (Инструкция по применению плана счетов).

В то время как счет 69 надо использовать, чтобы обобщать информацию о расчетах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому страхованию работников организации.

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