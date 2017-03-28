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28 марта 39 просмотров

Компания оспорила кадастровую стоимость земли, получила документы. Как принять расходы по юридическим услугам в налоговом учете?

отвечает:

Надо учесть стоимость юруслуг в качестве судебных издержек во внереализационных расходах.

В кодексе два способа учета юридических услуг:

  • во внереализационных расходах (подп. 10 п. 1 ст. 265 НК РФ);
  • в прочих расходах (подп. 14 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Когда затраты с равными основаниями можно отнести к нескольким группам расходов, компания выбирает группу самостоятельно (п. 4 ст. 252 НК РФ).

Юридические услуги, связанные с судебным разбирательством, логичнее учесть в качестве судебных издержек во внереализационных расходах. Обычно такие затраты признают на дату подписания акта об оказании услуг (подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ). Дата решения суда или дата вступления его в силу в данном случае значения не имеют.

Судебные расходы признают в налоговом учете независимо от того, взыскали их с проигравшей стороны или нет. Не важен и результат рассмотрения дела. То есть расходы может учесть и выигравшая, и проигравшая сторона, так как исход спора заранее неизвестен (определения КС РФ от 4 июня 2007 г. № 320-О-П, № 366-О-П).

Если юруслуги с судебным спором не связаны, включите их стоимость в прочие расходы. Например, когда вы консультировались по какому-то вопросу, связанному с хозяйственной деятельностью компании. При упрощенке с объектом «доходы минус расходы» учитывайте юруслуги только после оплаты (подп. 15 п.1 ст. 346.16 НК РФ).

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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