Нет, не надо.

Можно предоставить вычет по уведомлению, которое принес работник. Новые формы — рекомендуемые. В инспекции, которая выдала уведомление, могли не успеть обновить программу. Поэтому и сформировали документ в старой форме (утв. приказом ФНС России от 27 октября 2015 г. № ММВ-7-11/473).

16 января 2017 года ФНС обновила заявление и уведомление о подтверждении права на социальный вычет по НДФЛ (письмо ФНС России от 16 января 2017 г. № БС-4-11/500). Это связано с тем, что работник в 2017 году может получить у работодателя новый вычет по договору добровольного страхования жизни (подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ). В старом бланке отдельной графы для этого вида вычета не было.

Если сомневаетесь, что уведомление сотруднику действительно выдала налоговая, то позвоните в инспекцию и узнайте, так ли это. Еще можно отправить налоговикам письменный запрос. В нем приведите номер и дату уведомления, Ф.И.О и ИНН работника и попросите инспектора подтвердить, что такой документ действительно выдавали.