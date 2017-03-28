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Новые отчеты в ПФР — когда сдавать и как заполнять

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28 марта 22 просмотра

В марте сотрудник принес уведомление из налоговой на социальный вычет. Но инспектор оформил его на старом бланке. Надо ли требовать от работника переделать уведомление?

Формы по теме

отвечает:

Нет, не надо.

Можно предоставить вычет по уведомлению, которое принес работник. Новые формы — рекомендуемые. В инспекции, которая выдала уведомление, могли не успеть обновить программу. Поэтому и сформировали документ в старой форме (утв. приказом ФНС России от 27 октября 2015 г. № ММВ-7-11/473).

16 января 2017 года ФНС обновила заявление и уведомление о подтверждении права на социальный вычет по НДФЛ (письмо ФНС России от 16 января 2017 г. № БС-4-11/500). Это связано с тем, что работник в 2017 году может получить у работодателя новый вычет по договору добровольного страхования жизни (подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ). В старом бланке отдельной графы для этого вида вычета не было.

Если сомневаетесь, что уведомление сотруднику действительно выдала налоговая, то позвоните в инспекцию и узнайте, так ли это. Еще можно отправить налоговикам письменный запрос. В нем приведите номер и дату уведомления, Ф.И.О и ИНН работника и попросите инспектора подтвердить, что такой документ действительно выдавали.

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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