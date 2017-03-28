Вычет можно не переносить.

Позвоните контрагенту и узнайте, как бухгалтерия показала счет-фактуру. Поставщик обязан отразить счет-фактуру в I квартале на дату отгрузки товаров. Поэтому расхождений в кварталах у вас не будет. Налоговики разрешают заявлять вычеты в декларации за предыдущий квартал, если счет-фактуру поставщик выставил до даты, когда компания должна отчитаться по НДС. Главное, что документ вы получили до срока сдачи декларации, то есть до 25 апреля 2017 года (письмо Минфина России от 28 июля 2016 г. № 03-07-11/44208).

Если налоговики на проверке не смогут сверить данные вашей декларации с данными поставщика из-за разницы в дате счета-фактуры, то попросят сдать пояснения. На них вы и ответите.

Если не хотите дожидаться запроса и привлекать внимание налоговиков, то можете самостоятельно отправить уточненку с дополнительным листом книги покупок с кодом 0 в строке 001. В разделе 8 декларации в строке 001 поставьте признак актуальности — 1.