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28 марта 60 просмотров

В марте компания приняла от поставщика товар. Контрагент прислал скан счета-фактуры, в котором стояла дата 15 марта 2017 года. Фирма заявила по нему вычет в I квартале 2017 года. 11 апреля 2017 года получила от поставщика бумажный вариант документа, в котором стоит дата 3 апреля. Как быть с вычетом?

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отвечает:

Вычет можно не переносить.

Позвоните контрагенту и узнайте, как бухгалтерия показала счет-фактуру. Поставщик обязан отразить счет-фактуру в I квартале на дату отгрузки товаров. Поэтому расхождений в кварталах у вас не будет. Налоговики разрешают заявлять вычеты в декларации за предыдущий квартал, если счет-фактуру поставщик выставил до даты, когда компания должна отчитаться по НДС. Главное, что документ вы получили до срока сдачи декларации, то есть до 25 апреля 2017 года (письмо Минфина России от 28 июля 2016 г. № 03-07-11/44208).

Если налоговики на проверке не смогут сверить данные вашей декларации с данными поставщика из-за разницы в дате счета-фактуры, то попросят сдать пояснения. На них вы и ответите.

Если не хотите дожидаться запроса и привлекать внимание налоговиков, то можете самостоятельно отправить уточненку с дополнительным листом книги покупок с кодом 0 в строке 001. В разделе 8 декларации в строке 001 поставьте признак актуальности — 1.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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