Да, налоговики вправе оштрафовать компанию на 5000 руб., если она получила требование инспекции, но в течение пяти рабочих дней не направила в ответ пояснения или уточненку (п. 1 ст. 129.1 НК РФ).
редакция журнала «Главбух» отвечает:
Да, налоговики вправе оштрафовать компанию на 5000 руб., если она получила требование инспекции, но в течение пяти рабочих дней не направила в ответ пояснения или уточненку (п. 1 ст. 129.1 НК РФ).
За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.
Все изменения в законодательстве для бухгалтера
У вас порядок в документах или бардак?
Профессиональная справочная система для бухгалтеровПолучить демодоступ
Сервис по расчету и оформлению выплат работникамПопробовать бесплатно
Самые важные события, материалы и изменения в законе