Вычет можно предоставить только с марта.

Чтобы получить вычет у работодателя, сотрудник обращается в свою инспекцию. Для этого он подает заявление по форме из письма ФНС России от 07.12.15 № ЗН-4-11/21381@. А к нему прикладывает договор на лечение, квитанции и другие документы, подтверждающие расходы.

В течение 30 календарных дней инспекторы выдадут уведомление о подтверждени права на получение вычета (утв. приказом ФНС России от 27.10.15 № ММВ-7/11/473@). Это уведомление сотрудник приносит работодателю вместе с заявлением. Вычет компания сможет предоставлять с месяца, в котором работник принесет документы. В данном случае с марта.