Это фальшивка.
Налоговики не рассылают планы выездных проверок. Это закрытая информация. Поэтому не открывайте письмо, в нем может быть вирус.
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В свежем «Главбухе»
редакция журнала «Главбух» отвечает:
Это фальшивка.
Налоговики не рассылают планы выездных проверок. Это закрытая информация. Поэтому не открывайте письмо, в нем может быть вирус.
Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>
За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.
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