Чтобы заполнить показатель в строке 501 отчета (ф. 0503723), нужно суммировать данные, отраженные по строке 710 графы 9 отчета (ф. 0503737), и суммы поступивших средств во временное распоряжение, без учета некассовых операций (п. 55.1 Инструкции № 33н). А по строке 710 раздела 3 отчета (ф. 0503737) не отражают операции по внутренним оборотам: перечисление денег со счета учреждения в кассу и обратно (п. 44 Инструкции № 33н). Поэтому показатели по строке 501 отчета (ф.0503723) равны показателям строки 441.