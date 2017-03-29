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Одной проблемой с НДС стало меньше

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29 марта 16 просмотров

В прошлом году компания заключила договор займа с «физиком». Цена займа в долларах США, а деньги получили в рублях — по курсу на дату выдачи. В этом месяце возвращают заем. Долг отдают тоже в рублях, но из-за разницы в курсе вернут больше, чем взяли. Надо ли исчислить и удержать НДФЛ с разницы?

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отвечает:

У компании есть основания не удерживать НДФЛ.

По мнению ФНС, разница между выданным и возвращенным займом не облагается НДФЛ (письмо от 21.01.16 № БС-4-11/647@). В договоре сумма займа записана в долларах США. Из-за того, что курс иностранной валюты вырос, фактически компания возвращает в рублях больше. Но на эти деньги «физик» может купить ту же сумму долларов, которую дал взаймы. А значит, положительную разницу между полученным и возвращенным займом нельзя считать экономической выгодой. ФНС ориентируется на сложившуюся судебную практику (постановление Президиума ВАС РФ от 06.11.12 № 7423/12).

В то же время у Минфина другое мнение. Чиновники считают, что у «физика» возникает экономическая выгода, если компания взяла взаймы одну сумму, а возвращает больше. Значит, с такого дохода надо удержать НДФЛ (письмо от 27.03.15 № 03-04-06/16965). Поэтому есть риск, что на проверках инспекторы будут применять разъяснения Минфина.

Если налоговики потребуют исчислить НДФЛ, то надо написать возражения. В них ссылайтесь на то, что инспекторы должны применять решения ВАС РФ, если разъяснения Минфина противоречат позиции судей (письмо ФНС России от 26.11.13 № ГД-4-3/21097).

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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