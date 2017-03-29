У компании есть основания не удерживать НДФЛ.

По мнению ФНС, разница между выданным и возвращенным займом не облагается НДФЛ (письмо от 21.01.16 № БС-4-11/647@). В договоре сумма займа записана в долларах США. Из-за того, что курс иностранной валюты вырос, фактически компания возвращает в рублях больше. Но на эти деньги «физик» может купить ту же сумму долларов, которую дал взаймы. А значит, положительную разницу между полученным и возвращенным займом нельзя считать экономической выгодой. ФНС ориентируется на сложившуюся судебную практику (постановление Президиума ВАС РФ от 06.11.12 № 7423/12).

В то же время у Минфина другое мнение. Чиновники считают, что у «физика» возникает экономическая выгода, если компания взяла взаймы одну сумму, а возвращает больше. Значит, с такого дохода надо удержать НДФЛ (письмо от 27.03.15 № 03-04-06/16965). Поэтому есть риск, что на проверках инспекторы будут применять разъяснения Минфина.

Если налоговики потребуют исчислить НДФЛ, то надо написать возражения. В них ссылайтесь на то, что инспекторы должны применять решения ВАС РФ, если разъяснения Минфина противоречат позиции судей (письмо ФНС России от 26.11.13 № ГД-4-3/21097).