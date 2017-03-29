Да, облагается.

В налоговую базу по НДС включаются суммы, которые связаны с оплатой товаров, работ, услуг (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). К таким суммам можно отнести и неосновательное обогащение, которое вы взыскали в суде с заказчика работ. Так считает ФНС (письмо от 30.03.16 № СД-3-3/1360).

Заказчик перечислит недоплату за выполненные работы уже с учетом налога. Поэтому налог рассчитайте по расчетной ставке 18/118. Счет-фактуру можно составить в единственном экземпляре и зарегистрировать его в книге продаж.