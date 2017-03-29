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29 марта 23 просмотра

Компания выполнила работы. Но материалы подорожали, поэтому итоговая стоимость оказалась больше, чем согласовывали. Заказчик отказался платить повышенную стоимость. Поэтому фирма выставила акт и счет-фактуру на сумму по договору. А затем в суде потребовала возместить разницу между действительной и договорной ценой. Заказчик возместил деньги. Облагается ли эта сумма НДС?

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отвечает:

Да, облагается.

В налоговую базу по НДС включаются суммы, которые связаны с оплатой товаров, работ, услуг (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). К таким суммам можно отнести и неосновательное обогащение, которое вы взыскали в суде с заказчика работ. Так считает ФНС (письмо от 30.03.16 № СД-3-3/1360).

Заказчик перечислит недоплату за выполненные работы уже с учетом налога. Поэтому налог рассчитайте по расчетной ставке 18/118. Счет-фактуру можно составить в единственном экземпляре и зарегистрировать его в книге продаж.

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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