Не вправе.
Подача уточненки не освобождает от обязанности представить документы, затребованные на проверке первичной декларации. А кодекс не обязывает инспекцию отзывать ранее направленное требование. К тому же налоговики вправе использовать при проверке уточненки материалы, полученные на проверке первоначальной декларации. Если организация не представит бумаги в срок, инспекторы оштрафуют за каждый документ на 200 рублей по статье 126 НК РФ. Недавно судьи Верховного суда признали такие штрафы законными (определение ВС РФ от 12.04.16 № 306-КГ16-2522).