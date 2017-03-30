Напишите, что компания не вела деятельность, выручки и других объектов налогообложения по НДС не было.

Поясните, что поступления на счет не облагаются НДС. Например, это оплата от покупателей за отгрузку, которую вы отразили в предыдущем квартале. А возможно, компания только оплачивала со счета расходы, например на аренду. Показывать вычет по ним в декларации компания не обязана. К тому же вычет можно заявить в течение трех лет.

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