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1 апреля 21 просмотр

Что делать, если в сданном 6-НДФЛ указали удержанный налог больше?

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Если в 6-НДФЛ указан излишне удержанный НДФЛ, подайте в инспекцию уточненный отчет с правильной суммой налога. Излишне удержанный НДФЛ верните сотруднику или зачтите в счет будущих платежей в бюджет. Для каждого варианта – свое заявление в инспекцию. Образцы и алгоритм, чтобы вернуть или зачесть излишне удержанный НДФЛ, смотрите в рекомендации.

Уточненный расчет по форме 6-НДФЛ подавайте обязательно, если после сдачи первичного расчета:

  • изменились данные о суммах доходов и налога (например, налог был пересчитан);
  • обнаружили ошибки в первичном расчете.

К примеру, если в первоначальной форме указали неправильный КПП или ОКТМО налогового агента, то придется сдавать уточненный расчет. Заявлением о корректировке реквизитов первичного отчета тут не обойтись (письмо ФНС России от 23 марта 2016 г. № БС-4-11/4900).

Расчет с ошибочным КПП или ОКТМО придется аннулировать. Для этого подайте уточненку с этим же КПП или ОКТМО, а во всех цифровых показателях проставьте нули. Это необходимо для того, чтобы убрать из лицевого счета ошибочные начисления. На титульном листе в строке «Номер корректировки» проставьте «001» при сдаче первого уточненного расчета, «002» – второго и так далее. Об этом сказано в пункте 2.2 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450.

Одновременно с нулевой уточненкой представьте первичный расчет с правильными КПП и ОКТМО. В нем заполните все показатели. То есть перенесите их из расчета с ошибочным КПП или ОКТМО в новый с правильными кодами. Такой порядок применяйте до того, как ФНС России утвердит новую форму расчета.

Обратите внимание: если расчет с правильными КПП и ОКТМО вы сдадите позже установленного срока, вас за это не оштрафуют.

Если вы уже перечислили НДФЛ и в платежном поручении указали неверно КПП или ОКТМО, подайте в налоговую инспекцию заявление об уточнении реквизитов (п. 7 ст. 45 НК РФ). Такие разъяснения приведены в письме ФНС России 12 августа 2016 г. № ГД-4-11/14772.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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