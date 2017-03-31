6-НДФЛ и 2-НДФЛ сопоставляют так.

Число работников в строке 060 в 6-НДФЛ должно быть равно количеству справок 2-НДФЛ. Доходы в строке 020 расчета 6-НДФЛ – это общая сумма доходов в разделе 5 справок 2-НДФЛ. А строка 040 расчета – сумма строк «Сумма налога исчисленная» в справках 2-НДФЛ. Подсказки, чтобы заполнить годовой расчет 6-НДФЛ и свериться с контрольными соотношениями, читайте в рекомендации.

В расчет по форме 6-НДФЛ включайте все доходы, при выплате которых организация признается налоговым агентом. Это зарплата, премии, вознаграждения по гражданско-правовым договорам и другие доходы. Необлагаемые доходы по статье 217 Налогового кодекса РФ в расчете не отражайте. При этом учтите особенность по доходам, которые не облагаете налогом в пределах установленных нормативов (п. 1.1 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450, письмо ФНС России от 1 августа 2016 г. № БС-4-11/13984).

Доходы иностранцев, которые освобождаются от налогообложения по международным договорам, в форме 6-НДФЛ не отражайте. Информировать налоговые инспекции о таких выплатах нужно в особом порядке. Аналогичные разъяснения есть в письме ФНС России от 13 апреля 2016 г. № БС-4-11/6417.

Авансы отражайте в расчете вместе с зарплатой. Отдельно их выделять не нужно. Датой получения дохода в виде зарплаты является последний день месяца, за который она начислена (п. 2 ст. 223 НК РФ). В этот день вы рассчитаете налог со всей зарплаты, включая и ранее выданный аванс. Сумма аванса доходом для целей обложения НДФЛ не признается. Поэтому дату выплаты аванса в разделе 2 не указывайте.