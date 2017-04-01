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1 апреля 16 просмотров

Подтверждают ли основной вид деятельности в ФСС ИП - работодатели?

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отвечает:

ИП - работодатели подтверждают основной вид деятельности  в ФСС, если бизнес изменился. До 17 апреля (15 апреля выходной) коммерсант должен представить такой документ. Какие отчеты сдают в марте, читайте в специальной подборке.

Организации, которые работают больше года, должны ежегодно подтверждать право на установленный им изначально тариф взносов «на травматизм» (п. 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2005 № 713). Вот какие этапы придется для этого пройти:

Предприниматели, работающие больше года, не обязаны ежегодно подтверждать установленный им тариф взносов «на травматизм» (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2005 № 713). Но если предприниматель изменил основной вид деятельности в ЕГРИП, то ему должен быть установлен новый страховой тариф, соответствующий новому классу профессионального риска.

Новый тариф может быть меньше прежнего. Однако самостоятельно ФСС России не учтет изменения и сохранит максимальный тариф, установленный раньше. Поэтому в таких ситуациях предпринимателю лучше самому подтвердить свой основной вид деятельностина текущий год.

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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