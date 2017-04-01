ИП - работодатели подтверждают основной вид деятельности в ФСС, если бизнес изменился. До 17 апреля (15 апреля выходной) коммерсант должен представить такой документ. Какие отчеты сдают в марте, читайте в специальной подборке.

Организации, которые работают больше года, должны ежегодно подтверждать право на установленный им изначально тариф взносов «на травматизм» (п. 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2005 № 713). Вот какие этапы придется для этого пройти:

Предприниматели, работающие больше года, не обязаны ежегодно подтверждать установленный им тариф взносов «на травматизм» (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2005 № 713). Но если предприниматель изменил основной вид деятельности в ЕГРИП, то ему должен быть установлен новый страховой тариф, соответствующий новому классу профессионального риска.

Новый тариф может быть меньше прежнего. Однако самостоятельно ФСС России не учтет изменения и сохранит максимальный тариф, установленный раньше. Поэтому в таких ситуациях предпринимателю лучше самому подтвердить свой основной вид деятельностина текущий год.