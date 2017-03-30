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30 марта 19 просмотров

Компания стала поставлять товары из Белоруссии. В книге покупок нужно зарегистрировать заявление о ввозе. Какие данные заявления надо перенести в книгу?

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отвечает:

Зарегистрируйте в книге покупок номер заявления.

Компания, которая импортирует товары из Белоруссии, Армении, Казахстана или Киргизии, вместо счета-фактуры регистрирует в книге покупок заявление о ввозе (утв. Протоколом от 11.12.09). Эту операцию надо отразить в книге и декларации с кодом 19. При таком коде дату документа в декларации заполнять не обязательно. Поэтому ФНС рекомендует в графе 3 книги записать регистрационный номер заявления (письмо от 21.03.16 № ЕД-4-15/4611@).

Регистрационный номер заявления можно взять из раздела 2 заявления или из сообщения о проставлении отметки, если компания подавала документ по электронке. Номер содержит 16 цифр. Причем с 5-го по 12-й знак включительно — это дата регистрации заявления.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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