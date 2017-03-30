Зарегистрируйте в книге покупок номер заявления.

Компания, которая импортирует товары из Белоруссии, Армении, Казахстана или Киргизии, вместо счета-фактуры регистрирует в книге покупок заявление о ввозе (утв. Протоколом от 11.12.09). Эту операцию надо отразить в книге и декларации с кодом 19. При таком коде дату документа в декларации заполнять не обязательно. Поэтому ФНС рекомендует в графе 3 книги записать регистрационный номер заявления (письмо от 21.03.16 № ЕД-4-15/4611@).

Регистрационный номер заявления можно взять из раздела 2 заявления или из сообщения о проставлении отметки, если компания подавала документ по электронке. Номер содержит 16 цифр. Причем с 5-го по 12-й знак включительно — это дата регистрации заявления.