Начислять проценты не требуется.

Кредитор вправе требовать законные проценты по денежному обязательству, даже если стороны не предусмотрели такое условие в договоре (ст. 317.1 ГК РФ). Такие правила действуют с 1 июня 2015 года и распространяются на договоры, которые заключены после этой даты.

Если контракт заключен до 1 июня 2015 года, а долг возник после 1 июня, кредитор не вправе требовать проценты. Так считает Верховный суд (п. 83 постановления Пленума от 24.03.16 № 7). Такую же позицию поддерживает Минфин (письмо от 08.04.16 № 03-03-06/1/20174).