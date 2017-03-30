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30 марта 49 просмотров

Компания на упрощенке, но грузоперевозки переведены на вмененку. Сейчас продали один автомобиль, который использовали в бизнесе на ЕНВД. Как учесть доходы и расходы от такой сделки?

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отвечает:

Отразите выручку от продажи в доходах на упрощенке.

Компания вправе переводить на вмененку отдельные виды деятельности. В частности, грузовые перевозки (подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ , решение Совета депутатов г. Новосибирска от 25.10.05 № 104). Но при условии, что использует в деятельности не более 20 автомобилей. В рамках вмененки компания учитывает только доходы от перевозок. Продажа автомобиля к этому виду деятельности не относится. Поэтому выручку отразите в доходах по упрощенке.

Что касается расходов, то на упрощенке можно признать только затраты из закрытого перечня (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Расходы на продажу основных средств можно учитывать, только если компания использовала их в деятельности на упрощенке. Вы использовали автомобиль на вмененке. Поэтому в Минфине считают, что такие компании не вправе списать такие расходы (письмо от 29.01.16 № 03-11-09/4088).

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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