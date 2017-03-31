Удерживать ли НДФЛ с компенсации за детский сад, зависит от того, каким образом она выплачивается.

Если организация выплачивает компенсацию непосредственно сотруднику, то НДФЛ удерживайте. Если же организация оплачивает содержание ребенка по договору, заключенному с детским садом, НДФЛ не удерживайте, но только если выполняются следующие условия.

Порядок налогообложения доходов, выплаченных в натуральной форме, установлен статьей 211 Налогового кодекса РФ. К таким доходам, в частности, относятся:

Стоимость товаров (работ, услуг), которые организация оплачивает за сотрудника в своих интересах, не подпадает под налогообложение, если получение этих товаров (работ, услуг) сотрудником непосредственно связано с исполнением его трудовых обязанностей. Это следует из положений абзаца 11 пункта 3 статьи 217 Налогового кодекса РФ. Например, не облагается НДФЛ оплата счетов из ресторанов, посещение которых входит в программу представительских мероприятий, сопровождающих деловые переговоры, проводимые организацией. Основанием для освобождения подобных доходов от НДФЛ может служить приказ о проведении таких мероприятий и список сотрудников, которые должны принимать в них участие. Об этом сказано в письме Минфина России от 3 марта 2015 г. № 03-04-06/11078. Не возникает доход и в том случае, когда в интересах бизнеса организация за свой счет обеспечивает жильем сотрудников, направленных на работу в другой город (п. 3 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного суда РФ от 21 октября 2015 г.).