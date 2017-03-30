Налогом не облагается доля, приобретенная в 2011 году. А при продаже доли, купленной в 2007 году, участник вправе заявить вычет.

Доходы от продажи доли не облагаются НДФЛ, если учредитель владел ею более пяти лет (п. 17.2 ст. 217 НК РФ). Такие правила распространяются только на доли, которые «физик» купил в 2011 году и позже. Об этом сказано в пункте 7 статьи 5 Федерального закона от 28.12.10 № 395-ФЗ.

Реорганизация в форме присоединения не прерывает срок владения долей (письмо Минфина России от 15.03.16 № 03-04-06/14288). Поэтому доля, которую участник купил в 2011 году, не облагается НДФЛ.

Что касается доли, которую учредитель купил в 2007 году, то она облагается налогом. Но участник вправе заявить вычет в размере расходов на покупку (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). О полученных доходах учредитель должен отчитаться по форме 3-НДФЛ в следующем году. А к декларации надо приложить документы, которые подтверждают покупку доли в 2007 году.