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30 марта 42 просмотра

Как отразить в бухучете использование чистой прибыли на покупку имущества?

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отвечает:

Чтобы отразить в бухучете покупку имущества за счет чистой прибыли, используйте счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Корреспонденция счетов для указанного случая в Плане счетов не предусмотрена. Контролировать наличие и расходование нераспределенной прибыли позволяет аналитический учет по счету 84. То есть в аналитическом учете можно разделять средства, использованные в качестве финансового обеспечения покупки нового имущества, и те средства, которые еще не использованы. Соответственно, проводок по счету 84 делать не нужно. А сами расходы на покупку материалов отражайте в учете по общим правилам. Подробнее>>

Чистую прибыль можно распределять только по решению собственников организации (участников, акционеров). Это правило распространяется как на ООО, так и на акционерные общества (подп. 3 п. 2 ст. 67.1п. 4 ст. 66 ГК РФ).

В ООО решение о распределении чистой прибыли оформляется протоколом общего собрания участников (п. 1 ст. 28п. 6 ст. 37 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ). Обязательных требований к протоколу общего собрания участников ООО в законодательстве нет. Но есть реквизиты, которые лучше указать. Это номер и дата протокола, место и дата проведения собрания, вопросы повестки дня, подписи участников.

В акционерном обществе оформляется протокол общего собрания акционеров. От протокола общего собрания участников ООО он отличается тем, что составляется в двух экземплярах и имеет обязательные реквизиты. Они перечислены в пункте 2 статьи 63 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и пункте 4.29 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н.

В обществах, созданных единственным учредителем, протоколы общих собраний не оформляются (ст. 39 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗп. 3 ст. 47 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ). Направления расходования чистой прибыли единственный учредитель определяет своим письменным решением.

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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