Малое предприятие может составлять бухотчетность в упрощенной форме, только если не является акционерным обществом и ООО с суммой активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года больше 60 млн руб. Подробнее >>

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Такой перечень установлен частью 1 статьи 14 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ.

В свою очередь, приложениями к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств и Пояснения, составленные в текстовой и (или) табличной формах.

Такой вывод следует из пунктов 2 и 4 приказа Минфина России от 2 июля 2010 № 66н и подтверждается письмом Минфина России от 23 мая 2013 № 03-02-07/2/18285.

Таким образом, в состав бухгалтерской отчетности входят следующие документы:

Отчет о целевом использовании средств представляют некоммерческие организации (ч. 2 ст. 14 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ).

В составе промежуточной отчетности составляйте Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах. Остальные формы нужно составить только по итогам года. Такой порядок следует из части 3 статьи 14 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ и пункта 49 ПБУ 4/99.

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Поэтому в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрываются сведения, относящиеся к учетной политике организации, а также дополнительная информация, которая не включается в Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах, но необходима пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации (п. 6, 24 ПБУ 4/99, письмо Минфина России от 9 января 2013 № 07-02-18/01).

Состав и содержание пояснений организация определяет самостоятельно, с учетом содержания пунктов 24–27 ПБУ 4/99 и других положений по бухучету. Подробно о составлении пояснений см. Как составить Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Подробнее о составе бухгалтерской отчетности см. в таблице.