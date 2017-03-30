Наши сайты
3 месяца подписки в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

Новые лидеры и апрельские задания

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7
30 марта 185 просмотров

В каком случае малое предприятие может составить бухотчетность в упрощенной форме?

Формы по теме

отвечает:

Малое предприятие может составлять бухотчетность в упрощенной форме, только если не является акционерным обществом и ООО с суммой активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года больше 60 млн руб. Подробнее >>

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Такой перечень установлен частью 1 статьи 14 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ.

В свою очередь, приложениями к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств и Пояснения, составленные в текстовой и (или) табличной формах.

Такой вывод следует из пунктов 2 и 4 приказа Минфина России от 2 июля 2010 № 66н и подтверждается письмом Минфина России от 23 мая 2013 № 03-02-07/2/18285.

Таким образом, в состав бухгалтерской отчетности входят следующие документы:

Отчет о целевом использовании средств представляют некоммерческие организации (ч. 2 ст. 14 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ).

В составе промежуточной отчетности составляйте Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах. Остальные формы нужно составить только по итогам года. Такой порядок следует из части 3 статьи 14 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ и пункта 49 ПБУ 4/99.

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Поэтому в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрываются сведения, относящиеся к учетной политике организации, а также дополнительная информация, которая не включается в Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах, но необходима пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации (п. 624 ПБУ 4/99, письмо Минфина России от 9 января 2013 № 07-02-18/01).

Состав и содержание пояснений организация определяет самостоятельно, с учетом содержания пунктов 24–27 ПБУ 4/99 и других положений по бухучету. Подробно о составлении пояснений см. Как составить Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Подробнее о составе бухгалтерской отчетности см. в таблице.

Профессиональная справочная система для бухгалтеров, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня на 1gl.ru!

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

У вас порядок в документах или бардак?

Где вы храните бухгалтерские документы?

Как часто вы подшиваете документы?

Вы следите за сроками хранения документов?

Как вы уничтожаете документы, по которым истек срок хранения?

В бухгалтерии есть ненужные документы, которые жалко выбросить?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.