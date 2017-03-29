Существенные показатели в Отчете о финансовых результатах нужно показывать обособленно. Среди них — сведения о доходах, которые составляют не менее 5 процентов от всех доходов организации. Расходы, связанные с получением таких доходов, тоже нужно отражать отдельно. Например, это могут быть доходы от продажи. Как отражать существенные показатели в Отчете о финансовых результатах, смотрите в рекомендации.

В состав годовой отчетности вместо прежнего Отчета о прибылях и убытках теперь входит Отчет о финансовых результатах (ч. 1 ст. 14 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). В нем приводят данные о доходах, расходах, финансовых результатах деятельности организации нарастающим итогом с начала года до отчетной даты.

Правильно сформировать показатели Отчета поможет таблица.

Отчет содержит следующие данные:

выручка;

себестоимость продаж;

валовая прибыль (убыток);

коммерческие и управленческие расходы;

прибыль (убыток) от продаж;

проценты к получению и уплате;

прочие доходы и расходы;

прибыль (убыток) до налогообложения;

изменение отложенных налоговых активов и обязательств;

чистая прибыль (убыток);

справочная информация.

Все доходы в Отчете отражайте за вычетом НДС и акцизов (абз. 2 п. 3 ПБУ 9/99). Все расходы, а также отрицательные показатели указывайте в круглых скобках, без знака минус (примечание 7 к Бухгалтерскому балансу, утвержденному приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н).

Отчет составляйте нарастающим итогом с начала года. Все показатели отчетного периода приводите в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Например, в Отчете за 2016 год:

в столбце 3 (данные за отчетный период) отразите обороты по счетам с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно;

в столбце 4 (данные за аналогичный период предыдущего года) приведите показатели столбца 3 Отчета о финансовых результатах за 2015 год.

В столбце «Пояснения» укажите номер соответствующего пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.