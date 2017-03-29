В Пояснения к бухгалтерской отчетности включите следующие разделы: НМА и расходы на НИОКР, основные средства, финансовые вложения, запасы, дебиторская и кредиторская задолженность, затраты на производство, оценочные обязательства, обеспечения обязательств, государственная помощь. Подробнее >>

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах входят в состав годовой бухгалтерской отчетности (ч. 1 ст. 14 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, п. 4 приказа Минфина России от 2 июля 2010 № 66н).

Как правило, сведения в Пояснениях расшифровывают числовые показатели Бухгалтерского баланса или Отчета о финансовых результатах. Это следует из положений пункта 24 ПБУ 4/99.

В Пояснениях также раскрывают сведения об учетной политике организации, а также дополнительную информацию. Ту, которой нет в Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых результатах, но без нее пользователям будет сложно оценить реальное финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движения денежных средств за отчетный период.

Составлять Пояснения должны все организации, которые ведут бухучет. Исключение – организации, которые вправе применять упрощенные формы учета и отчетности. Например, это малые предприятия, которые не подлежат обязательному аудиту, а также большинство некоммерческих организаций (п. 6 приказа Минфина России от 2 июля 2010 № 66н, ч. 4 и 5 ст. 6 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ).

Это общие правила. Однако есть ситуации, когда и малые предприятия должны составлять пояснения. Например, если организация вносит изменения в учетную политику. В таком случае соответствующие сведения нужно привести в дополнительной информации в составе пояснений.