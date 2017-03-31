Наши сайты
3 месяца подписки в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

Не надо второй раз платить налог, который застрял в банке

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7
31 марта 27 просмотров

Сотрудник принес больничный лист, распечатанный на принтере. Название компании врач не поставил. Он сказал, что поликлиника специально оставляет эту строку пустой, чтобы не ошибиться. Но если вписать название от руки, это будет видно. Не откажется ли ФСС возмещать пособие?

Формы по теме

отвечает:

Проблем не будет, если заполнить поле заглавными печатными буквами черной гелевой, капиллярной или перьевой ручкой.

Ситуация, о которой компания рассказала, частая. В поликлиниках врачи не заполняют наименование компании сознательно, так как боятся ошибок. Пациенты дают неверное название. А врач потом тратит время на оформление дубликата.

По правилам наименование организации врач заполняет со слов пациента от руки или распечатывает на принтере. Если в напечатанный больничный ручкой вписать название, то проверяющие это увидят. Но они не станут выяснять, кто заполнил поле — врач или кто-то другой. Если в остальном с больничным все в порядке, то пособие возместят. Ведь ФСС не против комбинированного заполнения, когда часть листка заполнили при помощи компьютера, а часть от руки.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

У вас порядок в документах или бардак?

Где вы храните бухгалтерские документы?

Как часто вы подшиваете документы?

Вы следите за сроками хранения документов?

Как вы уничтожаете документы, по которым истек срок хранения?

В бухгалтерии есть ненужные документы, которые жалко выбросить?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.