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№7
Апрель

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№7
31 марта 59 просмотров

Можно ли одной суммой заплатить НДФЛ с зарплаты и отпускных?

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отвечает:

По мнению ФНС, нельзя.

Ведь в платежке поле 107 заполняют исходя из даты признания дохода. А для отпускных и зарплаты они разные. В первом случае это день, когда выплатили отпускные, а во втором — последний день месяца, за который начислили зарплату (ст. 223 НК РФ). Поэтому и поле 107 в платежке заполняют по-разному. Например, зарплату за март и отпускные за апрель выплатили одновременно 7 апреля. В платежке по налогу с зарплаты налоговый период будет МС.03.2017, а с отпускных — МС.04.2017. Но есть одно исключение. Сроки совпадут, если зарплату и отпускные перечислили в последний день месяца. Например, 30 марта. Для обоих случаев в поле 107 ставим МС.03.2017. Поэтому налог можно заплатить одной платежкой.

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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