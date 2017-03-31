Если сроки платежей и налоговые периоды, которые нужно указать в поле 107, совпадут, тогда налог можно объединить в один платеж. Ведь никаких других особенностей для уплаты НДФЛ с доходов по гражданско-правовым договорам нет. КБК тот же. Но срок платежа совпадет только в одном случае: когда зарплату и доход подрядчика выплачиваете в последний день месяца. Например, сотруднику выдали зарплату за март, а подрядчику авансом вознаграждение за апрель 30 марта. Дата получения дохода подрядчика — день выдачи денег, а у зарплаты — последний день месяца, за который ее начислили (ст. 223 НК РФ). Поэтому поле 107 заполняем так: МС.03.2017.

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