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Апрель

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№7
31 марта 22 просмотра

Можно ли НДФЛ подрядчика платить с налогом сотрудника?

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отвечает:

Если сроки платежей и налоговые периоды, которые нужно указать в поле 107, совпадут, тогда налог можно объединить в один платеж. Ведь никаких других особенностей для уплаты НДФЛ с доходов по гражданско-правовым договорам нет. КБК тот же. Но срок платежа совпадет только в одном случае: когда зарплату и доход подрядчика выплачиваете в последний день месяца. Например, сотруднику выдали зарплату за март, а подрядчику авансом вознаграждение за апрель 30 марта. Дата получения дохода подрядчика — день выдачи денег, а у зарплаты — последний день месяца, за который ее начислили (ст. 223 НК РФ). Поэтому поле 107 заполняем так: МС.03.2017.

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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