Для дивидендов дата признания дохода — день, когда перечислили дивиденды учредителю. Поэтому в поле 107 укажите месяц, в котором выплатили доход. Например, если дивиденды учредителю выдали 17 апреля, бухгалтер заполнит платежное поручение так:
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редакция журнала «Главбух» отвечает:
За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.
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