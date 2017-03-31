1050 евро.
Ведь именно столько компания получила от покупателя. В выручку от реализации включайте все поступления, которые связаны с оказанными услугами (письмо УФНС России по г. Москве от 31.08.12 № 16–15/081942@).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
1050 евро.
Ведь именно столько компания получила от покупателя. В выручку от реализации включайте все поступления, которые связаны с оказанными услугами (письмо УФНС России по г. Москве от 31.08.12 № 16–15/081942@).
За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.
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