Как получить выписку из ЕГРЮЛ. Пошаговая инструкция составления запроса на получение данных из ЕГРЮЛ. Все о том, как правильно оформить заявление, чтобы получить полные сведения. >>>

Для бухгалтера выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП — это тот документ, который помогает доказать должную осмотрительность организации. Она может пригодиться во время проверки — если у инспекторов возникнут вопросы к обоснованности расходов или вычета НДС. Возможна и противоположная ситуация: перед подписанием договора контрагент требует выписку о вашей компании, чтобы убедиться в ее добросовестности.

Официальную выписку из ЕГРЮЛ о своей компании или о поставщике можно получить в налоговой, на бумаге. На таком документе будет печать инспекции, а также подпись сотрудника ИФНС, подтверждающие достоверность указанных в выписке сведений.

Конечно, идти за официальной выпиской стоит, если решается вопрос о сделке на крупную сумму или значительном размере вычета НДС. Для проверки основных сведений о мелких контрагентах хватит и сайта ФНС. Так, регистрационные данные организации или предпринимателя (ИНН, КПП, ОГРН, даты внесения записей изменений в реестр и т. д.) можно узнать бесплатно. Если требуется более подробная информация, ФНС предлагает воспользоваться своим платным сервисом. Однако эта услуга стоит довольно дорого. Гораздо дешевле можно получить сведения из ЕГРЮЛ онлайн у частных компаний, имеющих доступ к базам.

Допустим, компания планирует заключить крупный контракт. Проверив реквизиты контрагента через Интернет, руководство решило на всякий случай запросить в налоговой инспекции официальную выписку о будущем партнере. Рассмотрим, что для этого нужно предпринять.

Все рекомендации, приведенные в данной статье, актуальны как для компаний на общем режиме, так и для применяющих упрощенную систему.

Составить заявку для получения выписки

Расскажем о том, как получить выписку из ЕГРЮЛ. Утвержденной формы заявления на получение выписки из реестра нет. Запрос пишут произвольно, но обязательно надо указать наименование организации, сведения о которой хотелось бы получить, а также ее ИНН или ОГРН (образец представлен ниже). Если требуется проверить бизнесмена, в запросе необходимо написать его Ф.И.О. и регистрационный номер. Этих данных достаточно для получения сведений.

Кроме того, не забудьте сообщить адрес, по которому нужно направить выписку. Или же отметьте, что хотите получить выписку лично в инспекции.

В заявлении можно не указывать те данные, которые вы хотите получить о контрагенте или своей компании. По идее, инспекторы должны по умолчанию предоставить выписку с полным перечнем информации, которая содержится в реестре и является доступной. Однако не исключено, что сотрудники ИФНС при формировании выписки пропустят какую-нибудь графу. В итоге компания получит выписку, в которой не окажется данных как раз для нее важных.

Поэтому лучше перечислить те сведения, которые должны быть в выписке. Конечно, в пределах, допустимых законом. Это все основные данные: юридический адрес, способ образования организации и т. п. А также сведения об учредителях (акционерах) организации, кто может представлять контрагента без доверенности, полная информация о действующих лицензиях компании, о ее филиалах и представительствах. Полный перечень сведений, которые доступны любой организации, содержится в приложениях № 2 к Правилам ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП (утверждены постановлениями Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 и от 16 октября 2003 г. № 630 соответственно).

Не удастся запросить лишь паспортные данные, информацию о банковских счетах и месте жительства индивидуальных предпринимателей.

Иногда инспекторы требуют указать цель получения выписки. Например, для представления в суд, включения в конкурсную документацию, проверки сведений о потенциальном поставщике. Но отказать в выдаче выписки только из-за того, что цель не ясна, контролеры не вправе.

Кстати, также не имеет значения и число запрашиваемых документов. То есть можно запросить сразу 30 экземпляров выписки из ЕГРЮЛ. Конечно, если пошлина будет уплачена за каждую из них.

Руководителю

Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве

Петрову Ивану Ивановичу ООО «ВЕСНА»

ИНН 7715123489, КПП 771501001

Адрес: г. Москва, ул. Басманная, д. 34 ЗАЯВЛЕНИЕ

о получении выписки из ЕГРЮЛ Прошу Вас предоставить выписку из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Вэлком» ИНН 7704156254, содержащую следующие сведения:

— ОГРН (основной государственный регистрационный номер);

— адрес (местонахождение);

— сведения об учредителях (участниках);

— наименование и реквизиты документов, представленных при государственной регистрации;

— размер уставного капитала;

— сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ, ИНН (при наличии));

— сведения о полученных лицензиях (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

— сведения о филиалах и представительствах. Цель получения выписки — представление в суд. Выписку прошу выдать лично на руки представителю ООО «ВЕСНА». Генеральный директор ООО «ВЕСНА» Николаев Е. Г. Николаев 12.04.2010

Оплатить услугу

В общем порядке информацию о себе в виде выписки можно получить бесплатно. Если же запрашиваются сведения о контрагентах, необходимо заплатить 200 руб. за каждый документ. Любая срочная выписка, даже о своей компании, стоит уже 400 руб. Такие расценки установлены в пункте 23 Правил ведения ЕГРЮЛ и пункте 31 Правил ведения ЕГРИП.

Перечислять деньги нужно по реквизитам той инспекции, куда подается запрос — либо по месту учета заявителя, либо в специальную регистрирующую налоговую (если такая есть в регионе). Как правило, реквизиты можно найти на сайте соответствующей ИФНС.

Обратите внимание: оплачивать выписки лучше с расчетного счета по платежному поручению. Поручать кому-то из сотрудников перечислять деньги по обычной квитанции в Сбербанке чревато тем, что налоговые инспекторы откажутся выдавать сведения из госреестра. По мнению чиновников из ИФНС, информация должна быть оплачена именно компанией, а не физическим лицом.

Если компания запрашивает сразу несколько выписок, налоговые инспекторы разрешают платить общей суммой. Тогда в поле «Назначение платежа» надо уточнить количество выписок.

Направить документы в инспекцию

Заявление вместе с платежным документом (если по правилам за выписку надо было платить) надо направить в инспекцию. Как мы упомянули выше, это может быть специальная налоговая, которая регистрирует компании и предпринимателей. В Москве, в частности, это Межрайонная ИФНС № 46.

В то же время отнести документы можно и в свою инспекцию по месту учета. При этом не важно, есть регистрирующая инспекция в городе или нет.

Направить документы можно по почте, лучше заказным письмом. Однако чаще всего получить выписку надо как можно быстрее, поэтому директору стоит лично отнести бумаги в инспекцию. Или поручить сделать это доверенному лицу. Но тогда к заявлению обязательно надо приложить доверенность. В противном случае документы не примут.

Как получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП через Интернет К сведениям ЕГРЮЛ или ЕГРИП о любых российских организациях и бизнесменах можно получить платный доступ на год через сайт ФНС в электронном виде. Так, за 50 000 руб. пользователю откроют полную базу единожды, и обращаться к ней в таком виде можно будет в течение года. Если же потом компания захочет обновить ранее полученные сведения, надо заплатить еще 5000 руб. Или можно сразу купить годовой еженедельно обновляющийся доступ к базам реестров за 150 000 руб. Порядок получения онлайн-информации прописан в приказе ФНС России от 31 марта 2009 г. № ММ-7-6/148@. Для начала нужно заполнить заявку, форма которой утверждена тем же приказом налоговой службы. А также перечислить деньги. Затем заявку и оригинал платежки направляют напрямую в ФНС России. Уже через 10 рабочих дней компания сможет получить по электронной почте присвоенные ей атрибуты доступа к базе — логин, пароль, цифровой сертификат. Останется только зайти на сайт ФНС и активировать сертификат. Это надо сделать в течение 6 месяцев с даты, когда было принято решение о предоставлении сведений. После активации пользоваться паролем и другими данными можно будет в течение года. Потом право доступа можно продлить, вновь оплатив и отправив документы в ФНС.

Забрать выписку

В соответствии с утвержденным порядком инспекторы должны выдать выписку не позднее чем через 5 дней после того, как от компании поступило заявление. Если же организация проплатила 400 руб. за срочность, выписку можно получить уже на следующий рабочий день после подачи запроса.

Кстати, может получиться и так, что сведений о контрагенте в реестре не окажется. Тогда сотрудники инспекции выдадут справку об отсутствии запрашиваемой информации. Подобную бумагу компания получит и в том случае, если в запросе сообщит недостаточно сведений о юридическом лице или предпринимателе, чтобы его распознать в базе.

Если в запросе заявитель не просил высылать ему выписку по почте, забрать бумагу сможет любой уполномоченный представитель от компании. Главное не забыть про доверенность.